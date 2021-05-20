Фестиваль «Гластонбери» пройдет в сентябре

Организаторы британского фестиваля «Гластонбери» получили разрешение на проведение двухдневного музыкального мероприятия в 2021 году. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Разрешение выдали вместе со списком из 50 условий, необходимых для соблюдения. Выступления обязательно должны проходить на главной сцене «Гластонбери» — Pyramid Stage. Максимальное число гостей и участников фестиваля — не более 49 999 человек с учетом сотрудников самого фестиваля и выступающих. Кроме того, отдыхающим нельзя будет разбить палатки.

«Мы надеемся, что мероприятие будет успешным, несмотря на ситуацию с коронавирусом, и с нетерпением ждем всех любителей музыки в нашем уголке в графстве Сомерсет этой осенью», — сказал глава лицензионного департамента совета неметропольного района Мендип Сэма Фриппа.

В 2021 году фестиваль будет юбилейным — он пройдет в 50-й раз. Состав участников сентябрьского «Гластонбери» пока не озвучен. Дата проведения фестиваля тоже еще неизвестна, написало ИА НСН.

В 2020-м фестиваль отменили из-за пандемии коронавируса.

С первых лет своего существования фестиваль получил репутацию «британского Вудстока». Одним из первых, кто выступил на сцене «Гластонбери», был Марк Болан с группой T.Rex. Рекорд по посещаемости музыкальное мероприятие установило в 1994 году, когда его посетило 300 тысяч человек.