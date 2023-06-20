Культура 20 июня 2023, 14:27 Фестиваль фортепианной музыки Pianissimo проведут в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде в культурном центре «Пакгаузы» пройдет летний фестиваль фортепианной музыки Pianissimo. Об этом сообщило ИА «Время Н».

В программу включили произведения Шуберта, Бетховена, Шопена, Листа, Чайковского, Рахманинова, Прокофьева и других композиторов. Мероприятие стартует 1 июля и продлится до 20 августа.

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«После каждого выступления состоятся творческие встречи с исполнителями, это прекрасная возможность лично поговорить с артистами о музыке, да и о жизни вообще», — сообщил художественный руководитель Нижегородского театра оперы и балета имени А. С. Пушкина Алексей Трифонов.