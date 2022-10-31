Фестиваль «Дворцы Петербурга» открылся в Готическом зале Мраморного дворца | 360°

Культура 31 октября 2022, 12:59 Фестиваль «Дворцы Петербурга» открылся в Готическом зале Мраморного дворца

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В Готическом зале Мраморного дворца Санкт-Петербурга открылся международный фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга». Об этом написал ОТР.

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Первый день фестиваля был посвящен художнику Василию Верещагину. Его творчество можно было оценить под музыкальные произведения Римского-Корсакова, Бетховена, Сен-Санса и Пуччини в исполнении оркестра Санкт-Петербургской Консерватории.