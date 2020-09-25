Фестиваль «Дорога мира» прошел в Иркутске

Первый этап был реализован весной прошлого года. В его рамках группа из 15 художников, искусствоведов разных регионов России приехала в Чеченскую республику. Деятели искусства написали более 250 пленэрных работ, пишет портал Infох.ru.

В настоящий момент чеченские художники приехали в Иркутск со встречным визитом. Здесь состоялась художественная выставка «Чечня. Дорога мира». На ней представили более 40 произведений.