  • Фестиваль «Дни Санкт-Петербурга» состоится в Риге

    16 октября 2019, 18:11

    Анастасия Карпеева

    Фестиваль «Дни Санкт-Петербурга» пройдет в Риге (Латвия) в период с 17 по 19 октября. Там проведут деловые, культурные и образовательные мероприятия. Об этом сообщило информационное агентство Nation News.

    Вице-губернатор Петербурга Владимир Княгинин возглавит делегацию представителей профильных комитетов Администрации Санкт-Петербурга и городских учреждений, которые сотрудничают с партнерами в Риге.

    Представители Петербурга 17 октября посетят Дворец культуры «Зиемельблазма». Там состоится торжественная церемония открытия «Дней Санкт-Петербурга в Риге» и концерт «NeOpera. Классика вне классики».

    Также с 17 по 18 октября проведут двусторонние встречи, в ходе которых будут подписаны соглашения о сотрудничестве.

    Фестиваль «Дни Сантк-Петербурга в Риге» завершится церемонией возложения цветов и венков к памятнику освободителям Риги (памятнику воинам Советской Армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков).