Фестиваль «Дни Санкт-Петербурга» состоится в Риге

Вице-губернатор Петербурга Владимир Княгинин возглавит делегацию представителей профильных комитетов Администрации Санкт-Петербурга и городских учреждений, которые сотрудничают с партнерами в Риге.

Представители Петербурга 17 октября посетят Дворец культуры «Зиемельблазма». Там состоится торжественная церемония открытия «Дней Санкт-Петербурга в Риге» и концерт «NeOpera. Классика вне классики».

Также с 17 по 18 октября проведут двусторонние встречи, в ходе которых будут подписаны соглашения о сотрудничестве.

Фестиваль «Дни Сантк-Петербурга в Риге» завершится церемонией возложения цветов и венков к памятнику освободителям Риги (памятнику воинам Советской Армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков).