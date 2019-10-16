Фестиваль «Дни Санкт-Петербурга» состоится в Риге
Фестиваль «Дни Санкт-Петербурга» пройдет в Риге (Латвия) в период с 17 по 19 октября. Там проведут деловые, культурные и образовательные мероприятия. Об этом сообщило информационное агентство Nation News.
Вице-губернатор Петербурга Владимир Княгинин возглавит делегацию представителей профильных комитетов Администрации Санкт-Петербурга и городских учреждений, которые сотрудничают с партнерами в Риге.
Представители Петербурга 17 октября посетят Дворец культуры «Зиемельблазма». Там состоится торжественная церемония открытия «Дней Санкт-Петербурга в Риге» и концерт «NeOpera. Классика вне классики».
Также с 17 по 18 октября проведут двусторонние встречи, в ходе которых будут подписаны соглашения о сотрудничестве.
Фестиваль «Дни Сантк-Петербурга в Риге» завершится церемонией возложения цветов и венков к памятнику освободителям Риги (памятнику воинам Советской Армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков).