Фестиваль детского творчества «Ялякоця» пройдет в Салехарде

Фестиваль-конкурс детского творчества «Ялякоця» пройдет в окружном Центре национальных культур в Салехарде. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

Мероприятие приурочили к Году культурного наследия народов России. В нем примут участие 150 детей из разных городов ЯНАО.

Школьники выступят в пяти номинациях: народно-сценическое исполнительство, хореография, художественное слово, инструментальное и народное декоративно-прикладное творчество.

Также для них организуют арт-мастерские по северной хореографии, работе на сцене и раскрытию творческого потенциала.