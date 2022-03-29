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    29 марта 2022, 15:15

    Фестиваль детского творчества «Ялякоця» пройдет в Салехарде

    Дарья Морозова

    Фестиваль-конкурс детского творчества «Ялякоця» пройдет в окружном Центре национальных культур в Салехарде. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

    Мероприятие приурочили к Году культурного наследия народов России. В нем примут участие 150 детей из разных городов ЯНАО.

    Школьники выступят в пяти номинациях: народно-сценическое исполнительство, хореография, художественное слово, инструментальное и народное декоративно-прикладное творчество.

    Также для них организуют арт-мастерские по северной хореографии, работе на сцене и раскрытию творческого потенциала.