Фестиваль «День Д» в Петербурге запланирован на 5–6 сентября
Фестиваль «День Д», посвященный дню рождения Сергея Довлатова, в этом году пройдет в Санкт-Петербурге 5–6 сентября. Об этом сообщил портал «Петербургский дневник» со ссылкой на руководителя проекта Анастасию Принцеву.
Она уточнила, что основной темой фестиваля станет «бронзовый век» русской литературы. Формат мероприятия будет зависеть от эпидемической ситуации в городе, но точно состоится онлайн-конференция. Также пока планируются некоторые оффлайн активности.