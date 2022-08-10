Фестиваль «День Д» состоится в Петербурге 3 и 4 сентября

Шестой по счету фестиваль «День Д», посвященный писателю Сергею Довлатову, пройдет в Санкт-Петербурге. Мероприятие запланировано на 3 и 4 сентября, сообщила газета «Петербургский дневник».

В программе фестиваля кинопоказы, презентации книг, лекции, экскурсии, выставки работ граффити-художников, модные показы. Все это будет проходить на площадках «Новая Голландия», «Ленфильм», «Вавилов Лофт» и на других.

«Дизайн нам сделали студенты Школы дизайна ВШЭ благодаря конкурсу студенческих работ, которые организовал специально для „Дня Д“ руководитель Школы дизайна ВШЭ Митя Харшак», — рассказала директор мероприятия Анастасия Принцева и отметила, что фестиваль получился с «симпатичным молодежным уклоном».