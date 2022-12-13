Культура 13 декабря 2022, 17:35 Фестиваль частных коллекций заработал в музее-заповеднике «Царицыно»

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В музее-заповеднике «Царицыно» заработал фестиваль частных коллекций Юрия Носова, Ивана Филимонова, а также искусствоведов Анатолия Гостева, Татьяны Алексеевой и других . Об этом сообщил «Царьград».

Выставка Юрия Носова расскажет о том, как Москва изменилась за последние 100 лет.

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Выставка «Краски и слова. Пейзажи в отечественной живописи XVIII — первой половины XX веков» искусствоведов Анатолия Гостева и Татьяны Алексеевой соединит в себе живопись и графику с литературой.

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На фестивале также будут представлены работы советских фарфористов Киры Рябининой и Бориса Калиты.

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