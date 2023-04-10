Культура 10 апреля 2023, 18:23 Фестиваль балета Dance Open стартовал в Петербурге

Читать 360tv в

В Петербурге начался международный фестиваль балета Dance Open, который продлится до 18 апреля. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Коллективы из разных городов и стран примет на своей сцене Александринский театр. Фестиваль объединил танцоров разных стилей: от классики до современности.

Реклама

Например, французская труппа Tie Break покажет комедию в стиле брейк-данс «Лобби». А муниципальный балет Сан-Паулу — три одноактных балета. В фестивале также примут участие артисты из Испании и Аргентины.

Не обойдется и без российских танцоров. В программе заявлены артисты Большого театра России, театра «Урал Опера Балет» из Екатеринбурга, Пермского театра оперы и балета, московского Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Авторы: