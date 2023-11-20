20 ноября 2023, 18:03
Ферруччо Фурланетто появится на сцене Мариинского театра в Петербурге
Мировая звезда Ферруччо Фурланетто выступит в Мариинском театре в Петербурге во время оперы Джузеппе Верди «Дон Карлос». Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на пресс-службу театра.
Ферруччо Фурланетто — первый оперный певец из Европы, который исполнил партию Бориса Годунова на русском языке на сцене Мариинки. Это событие было приурочено к чествованию 210-летия со дня рождения Джузеппе Верди.
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Фурланетто также был удостоен премии «Онегин» в номинации для иностранцев «От России с любовью».
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