Культура 20 ноября 2023, 18:03 Ферруччо Фурланетто появится на сцене Мариинского театра в Петербурге

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Мировая звезда Ферруччо Фурланетто выступит в Мариинском театре в Петербурге во время оперы Джузеппе Верди «Дон Карлос». Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на пресс-службу театра.

Ферруччо Фурланетто — первый оперный певец из Европы, который исполнил партию Бориса Годунова на русском языке на сцене Мариинки. Это событие было приурочено к чествованию 210-летия со дня рождения Джузеппе Верди.

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Фурланетто также был удостоен премии «Онегин» в номинации для иностранцев «От России с любовью».