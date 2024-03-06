Культура 06 марта 2024, 13:45 Фейк: звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Селин снялся в пропагандистском ролике Информация о съемках актера Селина в антироссийском ролике оказалась фейком РИА «Новости»

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В Сети стали распространяться сообщения об участии знаменитого актера Сергея Селина, известного россиянам по роли Анатолия Дукалиса в сериале «Улицы разбитых фонарей», в постановочном пропагандистском ролике. «360» проверил эту информацию.

Фейк

В различных Telegram-каналах и изданиях стали появляться материалы об актере Селине, который зачитывал на камеру текст о России. Артист якобы снялся в антипатриотичном ролике и прочитал фразу об «умирающих» российских городах.

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Правда

На опубликованных кадрах видно, что Селин отказался назвать страну умирающей, хотя эти слова прописали в выданном ему тексте. После этого он поссорился с режиссером, порвал сценарий и решил не участвовать в съемках.

Ситуацию позже разъяснил сам актер. Он рассказал News.ru, что его пытались обмануть и заставить сняться в антироссийском ролике.

По словам Селина, его пригласили зачитать на камеру рассказ о России и ее жителях перед выборами президента. Заслуженный артист обратил внимание на то, что присланная ему ранее версия текста отличалась от выданной ему на съемках редакции. Актер заявил, что он отказался зачитывать антипатриотический текст.

«Мне предложили поговорить о России, но про такие слова, как „умирающая Россия“, речи не было. <…> Это против моих личных убеждений, а режиссер настаивал», — отметил Селин.

Артист подчеркнул, что с этим режиссером он столкнулся впервые. Он добавил, что съемку организовывали молодые люди, которые хотели поговорить о России перед выборами.

Информация о том, что известный актер Селин снялся в пропагандистском антипатриотичном ролике, оказалась недостоверной. Звезду сериала «Улицы разбитых фонарей» попытались обманом заставить прочитать антироссийский текст на камеру, но тот отказался это делать.

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