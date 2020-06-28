Фейерверк над Финским заливом завершил праздник выпускников

Ежегодно праздник «Алые паруса» собирает более миллиона молодых людей, но в этом году с целью соблюдения всех эпидемических правил было решено провести выпускной через трансляцию.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов по традиции обратился к бывшим школьникам с напутственной речью, пожелав им счастья и приведя слова писателя Александра Грина: «Истина в том, чтобы делать чудеса своими руками».

В этом году мероприятие было посвящено творчеству автора повести «Алые паруса», писателя Александра Грина, так в 2020-м исполняется 140 лет со дня его рождения. Режиссер Василий Бархатов стал автором развлекательной программы.

Маршрут брига «Россия» с алыми парусами впервые прошел не по Неве, а по Финскому заливу. Его сопровождало яркое пиротехническое шоу, которое началось в 00:30 по московскому времени. Велась трансляция концерта, на котором выступили Дима Билан, Вера Брежнева, Rasa, репер ST, IOWA и другие исполнители.