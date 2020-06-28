    28 июня 2020, 02:39

    Фейерверк над Финским заливом завершил праздник выпускников

    Александра Каширина

    Традиционное мероприятие для выпускников школ «Алые паруса» прошло в северной столице в онлайн-режиме. Празднование завершило Всероссийский выпускной вечер. Под конец было устроено водно-пиротехническое шоу над Финским заливом, написало агентство Nation News.

    Ежегодно праздник «Алые паруса» собирает более миллиона молодых людей, но в этом году с целью соблюдения всех эпидемических правил было решено провести выпускной через трансляцию.

    Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов по традиции обратился к бывшим школьникам с напутственной речью, пожелав им счастья и приведя слова писателя Александра Грина: «Истина в том, чтобы делать чудеса своими руками».

    В этом году мероприятие было посвящено творчеству автора повести «Алые паруса», писателя Александра Грина, так в 2020-м исполняется 140 лет со дня его рождения. Режиссер Василий Бархатов стал автором развлекательной программы.

    Маршрут брига «Россия» с алыми парусами впервые прошел не по Неве, а по Финскому заливу. Его сопровождало яркое пиротехническое шоу, которое началось в 00:30 по московскому времени. Велась трансляция концерта, на котором выступили Дима Билан, Вера Брежнева, Rasa, репер ST, IOWA и другие исполнители.