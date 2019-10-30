Федор Добронравов рассказал, что покажут в новом сезоне «Сватов»

«Название не поменяется, проект никто не покидал»: что известно о сериале «Сваты» Подробнее

Федор Добронравов отметил, что в скором времени съемки сериала закончатся. По его словам, в новом сезон «Сватов» будет «много всего интересного и неожиданного». Однако подробности сюжета актер не стал раскрывать.

«„Сваты-7“ будут! В сценарии есть несколько зимних сцен, которые мы снимем в январе–феврале 2020 года, а летом — остальные кадры, поэтому совсем скоро все будет готово», — поделился артист.

Сериал «Сваты» шел с 2008 года и завершился в 2013 году, напомнил сайт «Политика Сегодня». Предполагается, что сюжет седьмого сезона покажет период в пять лет. Также в одной из серий герои погрузятся в атмосферу XIX века и почувствуют себя помещиками, а после сыграют свадьбу Женьки. Не исключено, что в новых сериях покажут молодые годы Ивана и Валентины Будько.