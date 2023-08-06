Культура 06 августа 2023, 11:54 Федеральный реестр сказок, танцев и ремесел появится в России Премьер Мишустин подписал постановление о создании федерального реестра сказок и ремесел РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Правительстве России утвердили положение о создании федерального реестра объектов нематериального этнокультурного достояния государства. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о порядке его формирования и ведения. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

В перечень культурного достояния войдут: сказки, былины, танцы, обряды, ремесла, традиции и обычаи.

Реклама

«В реестре будет содержаться информация о происхождении того или иного объекта, местности его бытования, носителях и хранителях самобытной традиционной культуры», — отметили в кабмине.

Создание общедоступного инфоресурса упростит изучение, сохранение и популяризацию достояния России. Контроль над формированием списка взяло на себя Министерство культуры.

Постановление подготовили для реализации норм Федерального закона «О нематериальном этнокультурном достоянии Российской Федерации», принятого в октябре 2022 года.

В Санкт-Петербурге в поддержку чтения запустили Книжную экспедицию. Акция мотивирует молодых авторов писать и читать, рассказывает регионам о пользе и больших возможностях, которых можно достигнуть в книжной индустрии.