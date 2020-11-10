Стала известна новая дата выхода третьей части «Фантастических тварей»

Изначально планировалось, что фильм представят публике в середине ноября 2021 года. Но расписание пересмотрели после ухода из проекта Джонни Деппа.

Актера, сыгравшего волшебника Грин-де-Вальда, попросили отказаться от роли после нового витка скандала с его бывшей супругой, которая обвинила его в домашнем насилии.

Депп проиграл суд таблоиду The Sun из-за материала, в котором говорилось, что он избивал жену. Сам актер намерен обжаловать это решение.

Издание отметило, что сцены с Деппом сняты еще не были, поэтому существенного изменения графика в работе над картиной не произошло. Кто теперь исполнит роль Грин-де-Вальда неизвестно.

Режиссером третьей части о «Фантастических тварях» стал Дэвид Йейтс. На его счету последние четыре фильма о Гарри Поттере, так что основная история знакома ему не понаслышке.

Над сценарием фильма работали писательница Джоан Роулинг, которая придумала всю франшизу, и Стивен Кловз, из-под пера которого вышли все сценарии всех фильмов о мальчике-волшебнике.

Первая серия «Фантастических тварей» собрала в прокате 800 миллионов долларов. Вторая серия показала более слабый результат — 654 миллиона долларов по всему миру.