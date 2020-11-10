facebook_pixel
    10 ноября 2020, 02:45

    Стала известна новая дата выхода третьей части «Фантастических тварей»

    Анатолий Минкин

    Кинокомпания Warner Bros. вернула фильм «Фантастические твари 3» в свой календарь премьер. Поклонники вселенной Гарри Поттера увидят продолжение спин-оффа франшизы 15 июля 2022 года. Об этом сообщило издание Variety.
    Стала известна новая дата выхода третьей части «Фантастических тварей»

    Изначально планировалось, что фильм представят публике в середине ноября 2021 года. Но расписание пересмотрели после ухода из проекта Джонни Деппа.

    Актера, сыгравшего волшебника Грин-де-Вальда, попросили отказаться от роли после нового витка скандала с его бывшей супругой, которая обвинила его в домашнем насилии.

    Депп проиграл суд таблоиду The Sun из-за материала, в котором говорилось, что он избивал жену. Сам актер намерен обжаловать это решение.

    Издание отметило, что сцены с Деппом сняты еще не были, поэтому существенного изменения графика в работе над картиной не произошло. Кто теперь исполнит роль Грин-де-Вальда неизвестно.

    Режиссером третьей части о «Фантастических тварях» стал Дэвид Йейтс. На его счету последние четыре фильма о Гарри Поттере, так что основная история знакома ему не понаслышке.

    Над сценарием фильма работали писательница Джоан Роулинг, которая придумала всю франшизу, и Стивен Кловз, из-под пера которого вышли все сценарии всех фильмов о мальчике-волшебнике.

    Первая серия «Фантастических тварей» собрала в прокате 800 миллионов долларов. Вторая серия показала более слабый результат — 654 миллиона долларов по всему миру.