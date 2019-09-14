Режиссер второй части американского супергеройского боевика «Отряд Самоубийц» Джеймс Ганн познакомил фанатов с актерским составом. В сиквеле кинокомикса поклонники увидят старых персонажей и познакомятся с новыми героями. Пост он опубликовал в Instagram.

К съемках в кинокартине Ганна вновь присоединились Марго Робби, Джай Кортни, Юэль Киннаман и Виола Дэвис. А еще в фильме снимутся Идрис Эльба, рестлер Джон Сина, Нэйтан Филлион, Сторм Рейд, Тайка Вайтити, а также брат режиссера Шон Ганн.

«Не слишком привязывайтесь», — написал Ганн в комментарии к посту.

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Предположительно, так он намекнул, что до финала картины доживут не все герои.

В основу сюжет ляжет история о специальном отряде суперзлодеев, которые должны спасти мир. Если они этого не сделают, власти Америки убьют их. Знакомьтесь с антигероями боевика — Бронзовый Тигр, Человек-в-Горошек, Король Акул, Миротворец и Крысолов.

Ганн написал сценарий и поставит картину. Съемки второй части фильма стартуют 23 сентября в Атланте, США. В мировом прокате «Отряд самоубийц — 2» представят 5 августа 2021 года.

Первый фильм вышел на экраны в 2016 году, его снял Дэвид Эйр. Фильм собрал в прокате 725 миллионов долларов, но получил массу негативных отзывов от фанатов и критиков. Из-за этого студия Warner Bros. отказалась продлевать контракт с режиссером.