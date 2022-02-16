Фанаты дали советы разработчикам Dune: Spice Wars

Разработчики опубликовали демонстрирующий геймплей трейлер стратегии Dune: Spice Wars. «Ридус» рассказал, как отреагировали на трейлер ожидающие релиза игры фанаты.

Трейлер в целом восприняли тепло, а некоторые внесли свои идеи для улучшения игры.

«Я надеюсь, что они возьмут за основу настольную игру „Дюна“ и сделают фракции функционально разными!»; «Возлагаю на игру большие надежды. Я играл в „Дюну-2“, когда был ребенком, а вырос с любовью к книгам Герберта. Я думаю, что игра будет больше похожа на Endless Legend, смешанную с Northgard, чем на стиль C&C»; «Достаточно интересно, я больше надеялся на настоящую стратегию в реальном времени, где вы управляете каждым юнитом и можете выиграть бой при помощи микроуправления. То, что я вижу, больше похоже на „Цивилизацию“, однако эта концепция мне нравится», — написали в комментариях к трейлеру.