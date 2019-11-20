Эмилия Кларк послала оператора, просившего ее раздеться ради фанатов «Игры престолов»

По словам Кларк, сейчас она гораздо лучше понимает, что ей делать комфортно, а что нет.

«Раньше у меня были бои на съемочной площадке, где я говорила что-то вроде: „Нет, одеяло останется“, а они мне: „Ты же не хочешь разочаровать фанатов ‚Игры престолов‘“? А я на это: „Да пошли вы ***“», — сообщила актриса.

К началу съемок «Игры престолов» ей было 23 года. Кларк рассказала, что только что выпустилась из театральной студии и никогда до этого не снималась в кино, поэтому не знала, что ей делать, и чего от нее ожидают.

Эмилия Кларк предложила себя на роль Джеймса Бонда Подробнее

«Я не знаю, чего вы хотите, и не знаю, чего я хочу», — описала она свое состояние.

Кларк добавила, что на съемках первого сезона, независимо от того, шла ли речь о наготе или нет, она думала, что «не достойна чего-то требовать, не достойна чего-либо вообще».

В интервью The Sun в 2016 актриса заявила, что была в восторге, что смогла преодолеть себя и сняться полностью обнаженной.

«Все, что мне было нужно, это водка и немного приятного освещения, и я была готова», — утверждала она.