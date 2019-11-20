  • Эмилия Кларк послала оператора, просившего ее раздеться ради фанатов «Игры престолов»

    20 ноября 2019, 03:09

    Кирилл Фролов

    Британская актриса Эмилия Кларк не согласилась обнажиться на съемках. В ответ на просьбу члена съемочной команды «сделать это ради фанатов „Игры престолов“», она его послала. Об этом Кларк рассказала автору подкаста Armchair Expert.
    Эмилия Кларк послала оператора, просившего ее раздеться ради фанатов «Игры престолов»

    По словам Кларк, сейчас она гораздо лучше понимает, что ей делать комфортно, а что нет.

    «Раньше у меня были бои на съемочной площадке, где я говорила что-то вроде: „Нет, одеяло останется“, а они мне: „Ты же не хочешь разочаровать фанатов ‚Игры престолов‘“? А я на это: „Да пошли вы ***“», — сообщила актриса.

    К началу съемок «Игры престолов» ей было 23 года. Кларк рассказала, что только что выпустилась из театральной студии и никогда до этого не снималась в кино, поэтому не знала, что ей делать, и чего от нее ожидают.

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    «Я не знаю, чего вы хотите, и не знаю, чего я хочу», — описала она свое состояние.

    Кларк добавила, что на съемках первого сезона, независимо от того, шла ли речь о наготе или нет, она думала, что «не достойна чего-то требовать, не достойна чего-либо вообще».

    В интервью The Sun в 2016 актриса заявила, что была в восторге, что смогла преодолеть себя и сняться полностью обнаженной.

    «Все, что мне было нужно, это водка и немного приятного освещения, и я была готова», — утверждала она.