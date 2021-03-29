Фанат Marvel установил рекорд по просмотру фильма «Мстители: Финал»

Любовь к киновселенной Marvel сделала жителя Флориды рекордсменом Книги рекордов Гиннесса. Он посмотрел последнюю часть франшизы — «Мстители: Финал» — 191 раз.

Достижение принадлежит американцу Рамиро Аланису, сообщила пресс-служба организации. Он обошел блогера NemRaps, посмотревшего фильм «Мстители: Война бесконечности» 103 раза.

Мужчине было довольно легко преодолеть установленную ранее планку, поскольку Аланис испытывает к кино настоящую страсть. В кинотеатрах он провел 576 тысяч часов.

Негативные последствия такого досуга тоже были: Рамиро несколько выпал из привычной жизни.

«Самым сложным в этой попытке был отказ от общения с семьей, тренажерного зала и совмещение рабочего времени с просмотром фильма», — признался рекордсмен.

Американец подчеркнул, что справиться ему помогла поддержка, которую фанату оказали близкие, друзья, менеджеры и сотрудники кинотеатров. Другие поклонники Marvel подбадривали его и мотивировали в социальных сетях.