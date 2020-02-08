Фадеев записал «Гугушу» на русском языке

Песня Фадеева «Гугуша» всегда будоражила умы поклонников певца и композитора. На английском ее можно было слушать просто как романтический саундтрек. Автор перепел ее на русском. Теперь точно ясно, что Гугуша — это имя девушки, которой восхищается лирический герой Фадеева.

Певец, композитор и продюсер Максим Фадеев опубликовал на своей странице в Instagram тизер «Гугуши» на русском языке. «Вы ждали — я сделал! Теперь „Гугуша“ издана и на русском языке — ссылка на трек в описании профиля. Спасибо за вашу любовь и поддержку!» — написал Фадеев.

Его подписчики в восторге. В комментариях они отметили, что голос и песни можно слушать вечно, отметили, что оба варианта песни потрясающие и вообще засыпали его комплиментами.

Трек Гугуша (по-анлийски Googoosha) Фадеев выпустил в 2011 году. Есть легенда, что композицию он посвятил дочери первого президента Узбекистана Ислама Каримова — Гульнаре.