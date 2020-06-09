Фадеев назвал воспоминания о группе Serebro мерзкими
Дискуссия развернулась в комментариях под публикацией Фадеева в Instagram. Он разместил видео с композицией Маши Вебер «На ветру» и порадовался возможности «писать песни тому, кому я хочу, и когда я хочу».
Одна из-подписчиц назвала Фадеева суперталантливым и попросила его «вернуть группу Serebro». На ее просьбу продюсер ответил категорическим отказом.
«Serebro не будет никогда! Для меня это самые болезненные и мерзкие воспоминания! Будет что-то другое!» — подчеркнул он.
Некоторые пользователи поддержали Фадеева, другие обвинил его в неискренности и заявили, что не стоит «обесценивать то, что было раньше».
«Можно подумать, вам раньше кто-то мешал. <…> Были мегакрутые проекты. <…> Сейчас этого нет», — подчеркнули в обсуждениях.
В марте Фадеев назвал ошибкой работу с певицей Наргиз. Коллектив группы Serebro, по словам продюсера, использовал его.