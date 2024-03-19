Культура 19 марта 2024, 17:01 Ежегодный театральный фестиваль «Премьеры сезона» завершился в Нижегородской области

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В Нижегородской области с 10 по 18 марта проходил ежегодный театральный фестиваль «Премьеры сезона». Об этом сообщило ИА «Время Н».

По итогам мероприятия провели итоговую пресс-конференцию, на которой обсудили не только прошедшие спектакли, но и планы на будущее. Эксперты обратили внимание, что все работы на фестивале были очень высокого качества.

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«Впечатления у нас хорошие. Хорошие, потому что, действительно, как мне показалось, вот абсолютно провальных, халтурных каких-то спектаклей (потому что такие бывают в региональных конкурсах) здесь не было», — подчеркнула руководитель театроведческого курса в ГИТИСе Ирина Алпатова.

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