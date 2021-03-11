Ежегодная литературная премия в области медицины «Здравомыслие» начала прием заявок

Медицинская книжная премия «Здравомыслие» в 2021 году пройдет в третий раз. Принять участие смогут авторы, которые пишут на тему здоровья и здорового образа жизни, о медицине и ее открытиях, а также о врачах и их пациентах.

Прием заявок на участие в премии начали телеканал «Доктор», Минздрав России, Министерство науки и высшего образования, а также международная сеть аудиторско-консалтинговых фирм PwC. Главная цель премии — содействие врачебной практике, популяризация основ медицины и здорового образа жизни. С ее помощью авторы смогут поделиться своим опытом, а читатели получат возможность узнать про полезные книги на эту тему.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков подчеркнул, что популяризация науки в современном мире является инструментом личной информационной безопасности каждого из нас. Это доказала пандемия коронавируса.

«Чтобы выстоять под лавиной потока информации о вирусе, препаратах и вакцинах нужна база, которая позволит отличить подлинные знания от псевдонаучных фейков и в результате сохранить жизнь и здоровье. Поэтому мы призываем ученых, врачей, популяризаторов науки активнее делиться своим опытом, а читателей выбирать хорошие книги», — отметил он.

Подать заявку на участие в премии могут авторы книг, книжные издательства, члены попечительского совета, члены жюри, а также профессиональные медицинские и учебные учреждения. Лучших российских и зарубежных авторов определят в четырех номинациях: «Рецепт здоровья», «Шаг вперед», «Эскулап» и «Лучшая идея книги».

Заявку на участие можно подать до 31 мая 2021 года. Все работы, которые предложили за это время, проверят на соответствие требованиям премии. Второй этап — народное голосование — пройдет с 19 июля по 19 сентября. Сделать свой выбор можно будет на платформе Crowdspace на официальном сайте премии «Здравомыслие».

По результатам выбора читателей сформируют шорт-лист, в который войдут допущенные до голосования жюри книги. Победителей определят с 20 сентября по 10 октября — их имена объявят 14 октября. Награждение пройдет в октябре на торжественной церемонии в Москве.