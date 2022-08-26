Ежегодная акция «Ночь кино» пройдет в Москве 27 августа

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о проведении в столице ежегодной акции «Ночь кино». По ее словам, в этом году к ней присоединятся более 120 культурных площадок, написал сайт «Москва.ру».

«В этом году основную программу культурной акции „Ночь кино“ посвятили 95-летию со дня рождения режиссера Эльдара Рязанова. Всего к акции присоединятся больше 120 площадок, в том числе парки. Там можно будет послушать лекции, посмотреть игровые и документальные ленты», — добавила Сергунина.

Горожане и гости столицы смогут посетить бесплатные показы отечественных и зарубежных кинокартин. Сеансы начнутся в 12 часов дня и завершатся в 01:00.