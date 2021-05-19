Стали известны первые 10 финалистов Евровидения-2021

По итогам завершения первого полуфинала 65-го международного песенного конкурса евровидение-2021 были названы имена первых 10 финалистов. Они были отобраны путем зрительского голосования в ходе прямой трансляция на YouTube-канале конкурса.

Всего на сцену Роттердама вышли 16 исполнителей. В финал вышли 10 человек — музыканты из Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины.

Россию представляла Manizha, выступившая третьей с песней Russian Woman («Русская женщина»). Она также вышла в финал.

Продолжат выступление на конкурсе представители страны-хозяйки Нидерландов, и исполнители из «большой пятерки» — Великобритании, Испании, Германии, Франции и Италии.

Второй полуфинал «Евровидения» состоится 20 мая, финал — 22 мая.