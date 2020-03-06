Евровидение захотели провести «по альтернативному сценарию» из-за коронавируса

Сценарий Евровидения могут изменить из-за ситуации с коронавирусом. Не исключено, что конкурс пройдет не так, как все привыкли. Альтернативные варианты сейчас рассматривают в голландской телекомпании NPO.

Музыкантов в Роттердаме ждут с 12 по 16 мая, напомнил телеканал ANP News. Пересмотреть организацию Евровидения решили из-за угрозы распространения COVID-19. Вопросом занимаются голландские специалисты.

Россию на конкурсе представит группа Little Big. Коллективу прочат успех на Евровидении. Некоторым даже досталось за подобный оптимизм: на украинскую украинской певицу Jerry Heil ополчились в Сети за ее прогнозы.

Солист Little Big Илья Прусикин пообещал, что песня на конкурсе будет веселой и в бразильском стиле.

По всему миру из-за вируса переносят или отменяют различные мероприятия как международного масштаба, так и региональные. Влияет коронавирус и на личную жизнь: Кэти Перри и Орландо Блум отложили свадьбу на неопределенный срок. Торжество они хотели устроить в Японии.

Сейчас во всем мире коронавирусом заражены более 98 тысяч человек, свыше 3,3 тысячи скончались.