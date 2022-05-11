Евровидение стартовало в Турине без участника от России

Первый полуфинал Евровидения начался в королевском дворце Венария. Он расположен в пригороде итальянского Турина. В музыкальном конкурсе принимают участие представители 40 стран. Участника от России в этом году на конкурсе не будет.

Право на проведение конкурса Италия получила благодаря победе группы Maneskin в 2021 году.

Европейский вещательный союз (EBU) в феврале заявил, что Россия не будет участвовать в музыкальном конкурсе.

Как заверили организаторы музыкального конкурса, ситуация на Украине не должна найти отражение в программе конкурса. Евровидение, по словам его продюсеров, будет лишено политической составляющей. Вместе с тем, украинский участник — хип-хоп группа Kalush — является фаворитом нынешнего года, отметило РИА «Новости».

Финал конкурса состоится в субботу, 14 мая. Италия, Испания, Франция, Германия и Великобритания уже прошли в финал без отбора.

Зрители стран-участниц с помощью телеголосования смогут поддержать в полуфинале и финале понравившегося конкурсанта. Но голосовать за песню, представляющую их страну, они не могут. Россияне не смогут голосовать за конкурсантов, поскольку голосование «возможно только из стран, которые участвуют в конкурсе».