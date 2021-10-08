Евровидение-2022 пройдет в Турине

Евровидение в 2022 году пройдет в Турине. Об этом сообщила газета La Stampa.

Руководство Государственной итальянской радио-телевизионной корпорации RAI официально объявит об этом решении в ближайшее время. Но решение уже принято в пользу Турина.

В этом году на Евровидении победила итальянская группа Måneskin. Они выступили с песней Zitti e Buoni и набрали 524 балла. Тем самым Италия получила право провести у себя конкурс в следующем году. Это победа Италии стала третьей в истории Евровидения и первой с 1990 года.

Помимо Турина, кандидатами на проведение музыкального конкурса были Милан, Болонья, Римини и Пезаро. Всего заявки подали 11 городов. Но в первую очередь из этого списка исключили Рим. Еще пять городов не прошли инспекцию.

Летом солист победившей на Евровидении группы Måneskin Дамиано Давид рассказал, что сексизму на конкурсе чаще всего подвергаются женщины. Он появлялся перед публикой в откровенных образах, но, несмотря на это, его не осуждали. Певица Эмма, участвующая в конкурсе, призналась, что столкнулась с волной осуждения из-за своего образа.