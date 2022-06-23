Эрмитаж отказался от участия в выставках Европы и США

Экспонаты Государственного Эрмитажа в ближайшие 12 месяцев не станут вывозить в страны Европы и США для участия в выставках из-за высоких рисков. Об этом говорится в официальном заявлении музея на странице во «ВКонтакте».

В пресс-службе учреждения напомнили, что полный запрет на вывоз экспонатов действовал в 1990-х годах прошлого века.

«Эрмитаж вводит годовой мораторий на выставки в Европе и США. Напомним, что в 1990-х годах музей вводил мораторий и на выставки в России по соображениям безопасности и из-за высоких финансовых рисков», — говорится в сообщении.



Музей столкнулся с ситуацией, когда их картины после выставки в Милане задержали на границе с Финляндией. Вернуть полотна удалось только через неделю переговоров.

Как пояснили в Министерстве культуры России, речь шла не только о картинах Эрмитажа, а также петербургских заповедников «Павловск», «Гатчина» и «Царское село».