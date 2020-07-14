Европеец рассказал, как ему работалось в студии Хаяо Миядзаки Ghibli

Сценарист и продюсер Стив Элперт сотрудничал со студией Ghibli 15 лет. Ему посчастливилось участвовать в работе над мультфильмами «Принцесса Мононоке» и «Унесенные призраками». Свои впечатления он описал в новой книге.

Элперт сообщил изданию Wired, что в ней попытался объяснить людям, которые никогда не были в Японии, что это за страна. В основном, руководителям крупных голливудских студий. Он описал Studio Ghibli как сообщество, над которым режиссер Хаяо Миядзаки имеет полный творческий контроль. Его талант стал причиной не только впечатляющей череды международных хитов, но и постоянной нервотрепки, когда он сочинял концовки мультфильмов в самый последний момент.

Стив Элперт сообщил, что был на студии единственным носителем английского языка. Поэтому ему частенько приходилось отбиваться от назойливых западных журналистов или договариваться о сотрудничестве с писательницами Урсулой Ле Гуин и Дианой Джонс. Элперту посчастливилось работать с литератором Нилом Гейманом над англоязычной версией «Принцессы Мононоке».

«Когда мы делали английскую версию мультфильма с Miramax, компания наняла Нила Геймана для написания сценария. Мы вместе противостояли людям из Miramax по многим причинам. Они хотели изменить фильм, но Нил с уважением отнесся к желаниям оригинального режиссера», — сообщил Элперт.

В конце июня в Сети появились первые 3D кадры из полнометражного мультфильма «Ая и ведьма», снятого студией Ghibli Миядзаки.