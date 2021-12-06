«Эту читку понимают подростки от 12 лет и до 35». Критик Соседов поделился мнением о рэпе

Музыкальный критик Сергей Соседов поговорил с NEWS.ru о рэпе. Он заявил, что после 35 лет такую музыку слушают люди, которые «задержались в развитии в этом возрасте».

При этом Соседов отметил, что музыку рэпера Oxxxymiron часто слушают люди постарше — в возрасте от 16 до 35. По его мнению, это связано с текстами, которые «требуют подготовленности», потому что в них используется «своя феня».

«Там сложные тексты, они требуют подготовленности, там своя феня. Феню надо знать, она есть у всех профессий, у шахтеров, у нефтяников. Я уже молчу про зэковскую феню. Но она есть везде, даже есть пенсионерская феня. В общем, она бывает разной. <…> Рэп — камерный, клубный жанр, рассчитан на очень юную аудиторию. После 35 уже никто не слушает эту читку, так или иначе ее понимают подростки от 12 лет и до 35, не старше», — поделился мнением критик.

Он добавил, что сам не слушал последний альбом Oxxxymiron «Красота и уродство».