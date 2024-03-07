Культура 07 марта 2024, 16:20 «Это же Шукшин!» Андреасян назвал Кологривого народным героем Режиссер Андреасян назвал актера Кологривого народным героем, сравнив с Шукшиным РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российский режиссер Сарик Андреасян высказался об актере Никите Кологривом. Он назвал его в беседе с NEWS.ru абсолютным народным героем.

«Это же Шукшин, абсолютно народный герой, и понятно, почему зритель так к нему проникся: он резонирует с ребятами из соседнего двора», — отметил режиссер, отвечая на вопрос о скандальных заявлениях актера в адрес коллег.

Реклама

Андреасян пояснил, что больше верит в талант, а не в полезные связи. Он привел в пример Кологривого, который приехал из Новосибирска покорять Москву, получил образование и долгое время шел к цели стать известным актером.

Ранее актер Даниил Вахрушев заявил о потере уважения к Никите Кологривому после его нескольких интервью. Он назвал высказывания звезды сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» неэтичными.