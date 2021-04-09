«Это же маразм!» Жириновский высказался о жалобах на Эрмитаж

Обнаженные скульптуры стояли в Эрмитаже 200-300 лет, и никого они не задевали. Жалобу на то, что их видят несовершеннолетние посетители, лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал «железным занавесом» в искусстве. Он иронично предложил заставить натурщиков позировать в комбинезонах.

В эфире радио «Комсомольская правда» политик раскритиковал недовольных и предложил им не ходить на выставку.

«Это же маразм! Это же когда-то великий скульптор сделал, это красота человеческого тела. Человек рождается голым. А мы его хотим все время в одежде, в одежде», — заявил Жириновский.

Он также посоветовал недовольным не читать тех книг и не смотреть те фильмы, где их что-то раздражает.

Про жалобу на негативное влияние обнаженных скульптур на детей сообщил гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Известно, что она поступила от частного лица в администрацию Санкт-Петербурга и была перенаправлена в музей, так как он в ней упоминался.

Новость вызвала большой общественный резонанс и возмущение ценителей прекрасного. Пиотровский также усомнился в здоровье российского общества.