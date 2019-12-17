«Это удивительно». В интернете появились первые реакции на финальный эпизод «Звездных войн»

Голливудская премьера эпизода состоялась в понедельник. Официальные рецензии запрещены до среды, однако критики уже делятся своим впечатлением от фильма.

«Это удивительно», — заметил обозреватель Райан Паркер на личной странице в Twitter.

«Так много моментов чистого удовольствия! В середине показа кто-то в зале закричал: давай, Джей Джей! — и все обрадовались», — написал бывший директор по стратегии Amazon Studios Мэттью Болл в Twitter.

Ранее один из сценаристов фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход» Крис Террио рассказал, как проходила работа над текстом и фильмом. Он также дал поклонникам надежду и уточнил, что «в Галактике есть и другие потрясающие направления».