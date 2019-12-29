«Это символ эпохи»: поклонники Галины Волчек пришли на церемонию прощания

Множество людей собрались у театра «Современник», чтобы проводить в последний путь художественного руководителя театра Галину Волчек. Поклонники ее таланта несут цветы и ждут начала церемонии прощания.

«Галина Борисовна — это символ эпохи. Человек, который сделал театр. Человек, который воспитал прекрасную молодую труппу. Это личность, которая останется на века не только в истории русского театра, но и мирового. Таких людей уже нет, к сожалению», — рассказал корреспонденту «360» один из пришедших.

После завершения церемонии прощания Галину Волчек похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.

Причиной смерти Народной артистки и худрука «Современника» стало легочное заболевание, от которого она скончалась в больнице 26 декабря. Она ушла из жизни в возрасте 86 лет.

Галина Волчек стала из создательниц театра «Современник». Главным режиссером она стала в 1972 году, а в 1996-м заняла пост художественного руководителя этого московского театра.