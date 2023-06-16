Эксклюзив 16 июня 2023, 14:09 «Это нонсенс». Спектакль с участием актрисы Бабушкиной отменили после ее задержания Коллега актрисы Бабушкиной Селиверстова назвала ее адекватным творческим человеком РИА «Новости»

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Сегодняшний спектакль «Неидеальный Че» в Театре Ермоловой, в котором играет 45-летняя Кристина Бабушкина, отменили без объяснения причины. При этом в СМИ появилась информация о том, что актрису вместе с мужем задержали в центре Москвы после того, как в их автомобиле нашли пакетик с подозрительным белым порошком. Как оказалось, коллеги по спектаклю даже не знали о происшествии. Актриса Наталия Селиверстова в беседе с «360» отметила, что Бабушкина всегда вела себя адекватно, употребления запрещенных веществ за ней не замечали.

«Я не знаю, что с Кристиной случилось. Просто отмена спектакля — не знаю, по какой причине, у нас это бывает. Кристина — совершенно нормальный, адекватный, талантливый человек, больше ничего про нее сказать не могу. Для меня это вообще нонсенс», — поделилась собеседница канала.

Как отмечается на сайте театра, тем, кто купил билеты, автоматически вернут средства на карту, с которой они оплачивались.