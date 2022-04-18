«Это непотребство». Пародия на «Родину-мать» в центре Москвы возмутила пользователей соцсетей

Рядом с Красной площадью в Москве появилась скульптура киевского художника-акциониста Олега Кулика «Большая мать» с мечом в руке, в которой легко усмотреть карикатуру на «Родину-мать». Монумент установили в Гостином дворе организаторы выставки «Арт Москва». Появление нелепой скульптуры вызвала недовольство в обществе. В соцсетях высказались и медийные личности.

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале подчеркнул, что «издевательский и отвратительный перформанс», который происходит в то время как «наши солдаты и офицеры сражаются и гибнут за Родину-мать», должен получить официальную оценку. Пушков назвал памятник «мерзостью», которой не место на улицах и в выставочных залах.

Писатель Захар Прилепин признался, что у него даже нет слов, чтобы описать этот перформанс. Он поделился отзывом подписчика, который отметил, что «организаторы, кураторы, модераторы достают из запасников 50 килограммов арматуры и уродские глиняные фигурки» и назвал скульптуру «памятником-пасквилем».

Член комитета Госдумы РФ по просвещению Яна Лантратова заявила, что Министерство культуры должно создать временный худсовет для проверки перформансов и произведений искусства на наличие провокаций. Об этом написала «Общественная служба новостей».

Негативные отзывы о скульптуре появились в соцсетях. Ее назвали отвратительной и кощунственной.

«Пока наши парни проливают кровь на Украине, такая ересь пустила корни в столице России», — посетовал один из пользователей, Александр. Другой пользователь, Лилия, недоумевает, как получилось, что в центре Москвы образовалось «это непотребство».