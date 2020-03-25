«Это не просто печаль». В Союзе кинематографистов выразили соболезнование о смерти Макаровой
Сообщение о смерти народной артистки СССР актрисы Инны Макаровой прокомментировали в Союзе кинематографистов. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-секретаря союза Татьяну Немчинскую.
По словам Немчинской, «это не просто печаль», а «печаль о том, что все больше уходит то наше былое, прекрасное советское кино, память о том великом кинематографическом веке, в котором она занимала очень яркое, своё индивидуальное место».