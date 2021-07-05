«Это наша молодость». Актер Смирнитский назвал Меньшова олицетворением советского кино

Ушедший из жизни режиссер Владимир Меньшов был олицетворением нашего советского кино. Об этом в беседе с «360» заявил народный артист Валентин Смирнитский. Он выразил слова соболезнования семье умершего кинодеятеля.

Валентин Смирнитский отметил, что о Меньшове у него много воспоминаний, но делиться ими сейчас он не готов. Сообщение о смерти режиссера оставило его в шоковом состоянии.

«Я выражаю слова сочувствия и соболезнования Юлии и Вере (Юлия Меньшов и Вера Алентова — дочь и жена режиссера — прим.ред.). Это наша молодость, наше советское кино знаменитое, на котором мы все выросли», — подчеркнул он.

Режиссер Владимир Меньшов скончался в одной из московских больниц, куда он попал после заражения коронавирусом. Создателю картины «Москва слезам не верит» и «Любовь и голуби» был 81 год.

Место и время прощания с режиссером пока неизвестны.