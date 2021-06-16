«Это каторга»: Демьяненко ненавидел роль Шурика

Советского актера Александра Демьяненко все знают как Шурика из комедий Леонида Гайдая. Роль студента, вечно попадающего в нелепые ситуации, сделала его настоящей звездой. Однако, по словам близких, сам актер эту роль ненавидел, написало «Утро.ру».

И дело именно в бешеной популярности, которую принес Демьяненко персонаж. Друзья артиста и он сам рассказывали, что народная любовь была настолько сильной, что попросту не давала спокойно жить. Стоило Демьяненко выйти на улицу, как его немедленно окружали толпы поклонников.

«Саша в ужасе убегал, старался пореже появляться на публике. Говорил нам: „Это каторга, каторга! Они же мне не просто в душу лезут, а в самые печенки! Я не хочу так жить!“ Мы чувствовали, что он искренне мучается», — рассказывала жена Леонида Гайдая, актриса Нина Гребешкова.

При этом стоит отметить, что работу Демьяненко искренне любил. В картинах Гайдая он снимался с удовольствием, а на съемках «Кавказкой пленницы» даже отказался от каскадеров, чтобы самостоятельно выполнять трюки. Однако Демьяненко оказался слишком скромным человеком, чтобы вынести груз популярности.