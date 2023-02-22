Культура 22 февраля 2023, 21:33 «Это как парусный флот: закончилось, время уходит». Глава «Мосфильма» — о закрытии лаборатории по проявке кинопленки

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Гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров рассказал ИА НСН, почему с 1 марта прекращает свою работу лаборатория по обработке кинопленки, которая принадлежит киноконцерну.

«Эта услуга спросом не пользуется, поэтому и закрывается. В Европе все лаборатории позакрывались, во Франции ни одной лаборатории нет, в Германии тоже. Все перешло на цифру, она не нуждается в обработке. Это стало нерентабельно», — объяснил Шахназаров.

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По его словам, по сути лаборатория является фабрикой, которая рассчитана на миллионы метров пленки. Она представляет собой большое трехэтажное здание со всевозможными машинами.

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«Это как парусный флот: закончилось, время уходит. Плюс к этому санкции, Kodak прекратил поставки пленки полностью», — добавил собеседник информагентства.