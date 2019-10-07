  • «Это история августовских митингов в Москве». Кинокритик — о кассовом успехе «Джокера» в России

    07 октября 2019, 17:49

    Артур Блянихов

    Кинокритик Давид Шнейдеров обсудил с ИА НСН кассовый успех картины Тодда Филлипса «Джокер», которая собрала в российском прокате в минувший уикенд около 664 миллионов рублей.

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    «Это история взлета, падения, взаимоотношения человека с окружающим миром, это история августовских митингов в Москве и о том, чем, к сожалению, может это все закончиться», — провел параллель специалист.

    По его мнению, игра исполнителя главной роли Хоакина Феникса заслуживает «Оскара», поскольку со своей работой он справился блистательно и фантастически, продемонстрировав невероятную пластику.

    По словам Шнейдерова, в «Джокере» все сложилось воедино: операторская работа, актерская игра, сценарий и режиссура. Особое внимание обращает на себя музыка исландской виолончелистки Хильдур Гуднадоттир. Именно она писала музыку к сериалу «Чернобыль».

    «И все оказалось очень удачно. Уникальный случай, что в Венеции „Золотого льва“ получает фильм по комиксам. Это шаг вперед», — подытожил кинокритик.