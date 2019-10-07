«Джокер» стал лидером российского кинопроката в выходные Подробнее

«Это история взлета, падения, взаимоотношения человека с окружающим миром, это история августовских митингов в Москве и о том, чем, к сожалению, может это все закончиться», — провел параллель специалист.

По его мнению, игра исполнителя главной роли Хоакина Феникса заслуживает «Оскара», поскольку со своей работой он справился блистательно и фантастически, продемонстрировав невероятную пластику.

По словам Шнейдерова, в «Джокере» все сложилось воедино: операторская работа, актерская игра, сценарий и режиссура. Особое внимание обращает на себя музыка исландской виолончелистки Хильдур Гуднадоттир. Именно она писала музыку к сериалу «Чернобыль».

«И все оказалось очень удачно. Уникальный случай, что в Венеции „Золотого льва“ получает фильм по комиксам. Это шаг вперед», — подытожил кинокритик.