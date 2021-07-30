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    30 июля 2021, 15:03

    «Это искусство для людей» Уличный художник Moyka рассказал о своих работах

    Арина Бобкова

    Стрит-арт становится все более популярным. Необычные изображения заполняют улицы городов. Piter.TV поговорил с художником под псевдонимом Moyka. Он подробно рассказал о своем творчестве и возникновении идей.

    Художник рассказал, что раньше часто наблюдал за знакомыми художниками, которые занимаются стрит-артом. Это и сподвигло его заниматься подобным творчеством. Он отметил, что рисовать начал с раннего детства.

    «Для меня стрит-арт — это искусство, не обремененное рамками и правилами академического образования. Это искусство для людей», — рассказал Moyka.

    Художник объяснил, что выбрал псевдоним, ассоциируя себя с рекой. Он заявил также, что в современном мире художнику тяжело оставаться замеченным.

    «Петербург хранит в себе истории многих талантливых людей, и мне хочется быть среди них», — отметил он.