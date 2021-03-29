Кинокритик Роман Григорьев обсудил с RT успех картины российского режиссера Ильи Найшуллера «Никто», которая за минувший уик-энд заняла первое место по сборам в американских кинотеатрах.

«Это давно пора было кому-то сделать. Вот нашелся наш парень, который придумал технически, как можно снимать боевики, чтобы вовлеченность зрителя была максимальна», — заметил специалист.

По его мнению, боевик как жанр находится в определенном застое, а «Никто» вновь развернул зрителей к нему. При этом на интерес американцев к фильму не повлияло то, что его снимал российский режиссер и в нем участвовали артисты из РФ.

«Я думаю, что это вообще никакого влияния не оказывает», — подытожил Григорьев.