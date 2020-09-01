«Владислав Петрович Крапивин — это человек, который сформировал удивительную совершенно общность… Выпускники „Каравеллы“ держатся друг друга и держались всегда», — уверена Молдавская.

По ее мнению, Крапивин оказал положительное влияние на большое количество молодых людей. Молдавская считает, что он писал свои книги как педагог. И таким образом воспитывал «взрослого, серьезного, ответственного, человека, умеющего решать проблемы». Также Молдавская добавила, что писателя будет не хватать.

«И я хочу добавить, что он был в курсе современной литературы, ему всегда это было интересно. Существует в Екатеринбурге литературная премия Крапивина, и весь короткий список Владислав Петрович всегда читал лично», — заключила критик.

Ранее стало известно, что советский и российский детский писатель Владислав Крапивин умер на 82-м году жизни в Екатеринбурге. Он попал в больницу в середине июля. На прошлой неделе его состояние ухудшилось.