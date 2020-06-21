«Это был эффект „вау“». Рудковская заступилась за Билана, у которого отняли победу на Евровидении

Организаторы Евровидения запустили на YouTube-канале песенного конкурса новое шоу #EurovisionAgain. В итоге злополучный 2020 год вышел боком для Димы Билана: его победу в 2008-м отдали Ани Лорак. За певца в разговоре с «360» заступилась российская ведущая Яна Рудковская.

Организаторы музыкального мероприятия каждый день показывали на Youtube старые эфиры. Они заново устроили онлайн-голосование. Дело дошло и до 2008 года, когда Билан победил с песней Believe.

Однако его первое место на этот раз отдали Ани Лорак, которая тогда представляла Украину и заняла второе место. Певица вышла на сцену с Shady Lady. А российского исполнителя теперь отправили аж на девятое место.

«Приятно получать такие новости из Европы!» — написала Лорак в Instagram.

На втором месте по результатам нового голосования оказалась Греция, третье — у Исландии.

Рудковская оценила новый рейтинг победителей.

«Голосуют десятки миллионов или голосуют три тысячи фанатов? Невозможно сравнивать голосование трех тысяч и миллионов голосов, это разные масштабы. Я считаю, что номер, который был у Димы (а у него был шикарный номер), невозможно повторить», — отметила она.

По мнению Рудковской, у Билана была беспрецедентная победа, потому что номер был невероятно запоминающийся. И сплагиатить такое выступление очень сложно. Это был эффект «вау», добавила телеведущая.