Этнографический парк «Хозяева Сибири» открылся в Тюменской области

Этнографический парк под открытым небом «Хозяева Сибири» начал свою работу в Тюменской области. Посетители парка могут познакомится с бытом и культурой коренных народов. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

Руководитель парка Михаил Продан поставил перед собой цель рассказать о культуре ямальцев. Он заявил, что подобные экспозиции очень познавательны, в особенности для детей.

«Очень полезно это будет нашим детям — не забывать корни, чем Русь — матушка прирастала, кто покорял эти земли. Мы решили назвать этот парк „Хозяева Сибири“», — заявил он.

Он отметил, что люди, начинающие забывать свою культуру, смогут заново познакомиться с устройством и организацией быта. Так, на территории парка по старинным ненецким технологиям воссоздан чум — историческое жилье ямальцев.