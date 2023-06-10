Культура 10 июня 2023, 00:29 Этнофильмы о коренных народах представят на фестивале «Душа России. Север» в рамках ПМЭФ РИА «Новости»

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В рамках Петербургского международного экономического форума в 2023 году проведут фестиваль «Душа России. Север». В кинотеатре студии «Ленфильм» с 14 по 17 июня покажут современные этнические фильмы о культуре коренных народов страны.

В программе фестиваля представили все северные регионы России — от Архангельской области до Чукотки. Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов отметил, что на нем продемонстрируют результат большой работы, которую ведут для популяризации национального кино. В том числе и при помощи проектов, поддержанных фондом.

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«Подобные площадки созданы для открытого диалога. Важно услышать, какие предложения по развитию индустрии есть у самих участников отрасли», — обратил он внимание.

Карманов указал на возрождение интереса к теме традиций. Сейчас, по его словам, внимание привлечено к этномузыке и танцам, идет развитие отдельного направления киноиндустрии, появляются коллекции одежды с национальными узорами.

Этнокультурное многообразие России — наше конкурентное преимущество. И это правильно, что сегодня на него обращено особое внимание. Традиции находят отражение в творческих, креативных проектах, и представители киноиндустрии — одни из самых активных, работающих в этом направлении. Роман Карманов генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив

Генеральный директор киностудии «Ленфильм» Федор Щербаков указал на движущую силу кино в развитии территорий.

«Красота и притяжение уникальных природных локаций, визуализация исторического наследия и традиций, которыми так богат российский Север, могут и уже становятся основой при создании средствами кинематографа новых брендов, узнаваемых образов регионов», — сказал он.

Щербаков отметил, что в киноиндустрии идут поиски тем для новых сценариев и проектов.

С 14 по 17 июня, с 14:00 до 22:00, зрителям покажут киношедевры, снятые в северных регионах России — игровое и документальное кино и анимацию.

Вместимость кинотеатра киностудии «Ленфильм» составляет 196 мест. Показ каждого фильма предварят презентациями, организуют общение с режиссерами и киноведами.

Анимация в программе фестиваля представлена анимадоком и сборниками легенд и сказаний народов Севера России от Суздальфеста.