Этнофестиваль «Душа тундры» в Салехарде показал волчки, куклы и деревянные игрушки

Шестой международный этнофестиваль «Душа тундры» открылся в Салехарде. Об этом сообщило ИА «Север-пресс».

В культурном мероприятии участвуют народные мастера и умельцы из городов и поселков Ямала, гости из Великого Устюга, Петрозаводска, Перми, Челябинской области и иностранцы.

Основная площадка фестиваля — площадь Культурно-делового центра, на которой раскинулась ярмарка ремесел. Мастера выставили свои лучшие произведения, выполненные в разных направлениях, а некоторые шедевры они создавали на глазах у посетителей. Гостям показали пермский камень, волчки из Великого Устюга, деревянные игрушки из Вологодской области. На отдельной площадке представили изделия из бересты из Петрозаводска.

Фестиваль посетила руководитель проекта «Малая родина — родник души человека» Инга Гаевская. Он объединил шесть финно-угорских регионов: Югра, Ямал, Марий Эл, Карелия, Коми и Удмуртия. Проект нацелен на популяризацию ремесленных и музыкальных традиций.

«Сейчас проходят обменные визиты между городами. Мы приехали в Салехард и очень рады, что попали на такой замечательный фестиваль. Осенью ждем сотрудников окружного Дома ремесел», — рассказала руководитель проекта.

Для гостей подготовили музыкальные номера, в которых соединили современные ритмы и древние мелодии коренных жителей Ямала, сообщила ОГТРК «Ямал-Регион». Всех желающих пригласили на мастер-классы по гончарному делу, плетению из бересты и росписи по камню. Организаторы фестиваля считают важным, чтобы ярмарку ремесел воспринимали не просто как место для покупки сувенира. Посетители должны на собственном опыте узнать, как и из чего он сделан.